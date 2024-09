Attersee: Sperre mindestens bis Mittag

Deshalb ist das behördliche Schifffahrtsverbot noch immer aufrecht. Bis Montagmittag ist die Sperre in Kraft, ob eine Verlängerung notwendig wird, wird heute bei einer behördlichen Begehung entschieden. Zumindest im Norden des Attersees könnte das Verbot noch aufgehoben werden.

Aus dem Archiv: Attersee-Schifffahrt bis mindestens Sonntag gesperrt

Ausgenommen von der Sperre sind Schiffe von Behörden und Einsatzkräften sowie Segelboote. Die Bezirkshauptmannschaft rät aber dringend von Segeltouren ab, da einige Steganlagen nicht sicher seien. Es ist das erste Mal, dass der Attersee – mittlerweile seit 15. September – vollständig gesperrt ist. Stege und Badeplätze stehen unter Wasser. Die Pegelstände sinken nur langsam. In der Tourismusregion löst dies Verunsicherung aus.

Vorbereitungen zur Wiederaufnahme

Von einem "fatalen Umsatzverlust" spricht Doris Cuturi-Stern, man prüfe bereits, Hochwasser-Kurzarbeit zu beantragen. Um für zukünftige Hochwassersituationen besser gewappnet zu sein, wird heute ein Termin mit der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und der Attersee-Schifffahrt angesetzt. Ziel sei es, in der Praxis zu evaluieren, ob und welche negativen Auswirkungen der Schifffahrtsverkehr in Hochwassersituationen haben könnte. Unterdessen laufen die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme der Fahrten. "Wir hoffen, dass wir unseren Gästen schon ab Montagnachmittag beziehungsweise Dienstag in den sicheren Gebieten des Attersees wieder den gewohnten Service bieten können", so Cuturi-Stern.

In Niederösterreichsind Feuerwehren und freiwillige Helfer nach wie vor mit dem Aufräumarbeiten beschäftigt. Viele Garagen und Keller stehen auch eine Woche nach der Flut noch unter Wasser.

