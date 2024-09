Attersee fast zur Gänze frei für die Schifffahrt – Pegel sinkt nur langsam

Teils Unverständnis, teils Ärger machte sich in den vergangenen Tagen bei Anrainerinnen und Anrainern rund um den Attersee breit. Auch von bewusstem Aufstauen wurde da gesprochen, weil sich der See nur so langsam zurückzieht, während der Pegel des durch das Hochwasser ebenfalls über die Ufer getretenen Traunsees etwa viel schneller gefallen war.