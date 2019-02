Asylwerber: Land beschließt Maßnahmen für Gewaltschutz

LINZ. Die Landesregierung hat am Montag einstimmig ein Konzept für Gewaltschutz beschlossen. Zielgruppe der Maßnahmen sind in erster Linie die Bewohner von Asylquartieren.

Gewalt verhindern, bevor sie passiert und dort Lösungen finden, wo bereits Konflikte aufgetreten sind. Dieses Ziel hat sich die Steuerungsgruppe für ein gewaltfreies Zusammenleben in Oberösterreich gesetzt, deren Einrichtung die Landesregierung am Montag beschlossen hat. Zudem wurden zwei Projekte zur Gewaltprävention vereinbart. Zielgruppe sind in beiden Fällen in erster Linie die Bewohner von Asylquartieren. Den entsprechenden Antrag hatte Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) eingebracht.

Die Beschlüsse sind die Folge des Landessicherheitsrates im Dezember 2018. Anlass dazu war der Mord an einem 16-jährigen Mädchen in Steyr, ein 17-jähriger Afghane ist in Haft. Der Steuerungsgruppe, deren Leitung Anschober inne hat, gehören unter anderem Vertreter der Polizei, der Justiz und verschiedener Hilfsorganisationen an. Sie soll zum einen nach Lösungen suchen, wenn es in einem konkreten Fall Probleme gibt, zum anderen soll sie Präventionsmaßnahmen erarbeiten.

„Mehrheit gut integriert“

Mit dem Thema Vorbeugung befassen sich auch die zwei weiteren Projekte, die am Montag beschlossen wurden. Sie verfügen jeweils über ein Budget von 50.000 Euro. Eines beschäftigt sich mit gewalttätigen oder gewaltbereiten Bewohnern in Asylquartieren. Betreuer können derartige Fälle melden und erhalten Hilfe von Experten, etwa des Bewährungshilfevereins Neustart, die gezielt mit den jeweiligen Bewohnern arbeiten. Das zweite Projekt widmet sich Männern, die „einen fragwürdigen Ehrbegriff haben“, wie Anschober erklärte. Ihnen sollen die in Österreich geltenden gesellschaftlichen Werte vermittelt werden. Anschober betont ausdrücklich, dass sich die überwiegende Mehrheit der Asylwerber gut integriere, Probleme würde lediglich eine kleine Gruppe verursachen.

„Aufklärung ist entscheidend“

Der Beschluss in der Landesregierung erfolgte einstimmig. „Wir haben ein Problem steigender Kriminalität unter jungen Asylwerbern, insbesondere mit einer Problemgruppe junger Afghanen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Er sei daher sehr froh, dass die Gewaltschutzkonzepte umgesetzt werden. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) äußerte sich ebenfalls positiv. Es sei wichtig, „Gewalttaten zu verhindern. Information, Aufklärung und gezieltes Arbeiten mit gewaltbereiten Jugendlichen und Erwachsenen spielen dabei eine entscheidende Rolle.“ Das Ziel müsse sein, „dass sich keine Parallelgesellschaften bilden, denn genau das ist für ein normales und wertschätzendes Miteinander die falsche Grundlage“, sagte Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP). Und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl erklärte: „Integration heißt auch konsequent sein und dort wo es notwendig ist, Normverdeutlichung durchzuführen.“ Die Polizei leiste hier bereits einen Beitrag und werde dies auch weiterhin tun.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema