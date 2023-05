Asylwerber ging in Wels mit Messer auf Landsmann los

In einer Asylunterkunft in Wels hat ein 26-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Messer am Unterarm verletzt. Die beiden sollen zuvor in Streit geraten sein, worauf der ältere wohl zuerst eine Metallstange schnappte und zuschlug.

Der Teenager konnte jedoch ausweichen. Danach habe der Syrer zu einem Küchenmesser gegriffen, sei erneut auf den Landsmann losgegangen und habe ihm ein Schnittwunde zugefügt, informierte die Polizei am Freitag über den Vorfall vom Montagabend.

Der Verletzte und ein weiterer Asylweber konnten schließlich den Angreifer entwaffnen. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Der 19-Jährige kam ins Klinikum Wels-Grieskirchen.

