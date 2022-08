Asylquartiere gesucht, Containerdorf in Schärding gilt aber nicht als fix

31.051 Asylanträge sind allein im ersten Halbjahr 2022 in Österreich gestellt worden: mehr als in den Jahren 2019 und 2020 zusammen und fast so viele wie im gesamten Jahr 2021 mit 39.930 Asylanträgen. Dazu kommen die Vertriebenen aus der Ukraine. Das Innenministerium sucht daher nach Quartieren.