Asylquartier in Linz wird sieben Monate nach Brandanschlag eröffnet

Edeltraud Sachsenhofer leitet das Quartier in der Lunzerstraße und freut sich auf die Bewohner.

"Ich freue mich, wenn Leben in das Haus kommt und wir mit den Leuten arbeiten können", sagt Edeltraud Sachsenhofer. Nach monatelanger Aufbauarbeit und einigen Verzögerungen - die OÖN haben ausführlich berichtet - ist das Asylquartier in der Lunzerstraße fertig und am Donnerstag werden die ersten Bewohner erwartet. Sachsenhofer ist eine erfahrene Mitarbeiterin des Samariterbundes und wird das Quartier leiten.