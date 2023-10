Asylquartier im ehemaligen IBIS in Linz wird vereinbarungsgemäß geschlossen

Die Bundesbetreuungsagentur (BBU) hat heute bestätigt, dass die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen IBIS-Hotel beim Linzer Hauptbahnhof mit Jahresende geschlossen wird. Neu ist das nicht, so wurde von Anfang an kommuniziert, dass der Mietvertrag nur für dieses Jahr gilt. Sollte es die Lage zulassen, werden die Flüchtlinge bereits früher ausziehen. Bis zur Übergabe an den Eigentümer seien dann noch kleinere Instandhaltungsarbeiten notwendig. Wie berichtet, will die BIP Immobilien an dem Standort wieder einen Hotelbetrieb entwickeln - 2022 gab es dafür im Gestaltungsbeirat grünes Licht.

Befürchtungen können ad acta gelegt werden

Für Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) könnten damit alle Befürchtungen der Kritiker, dass es sich dabei um ein Großquartier durch die Hintertür handelt, endgültig ad acta gelegt werden. „Auch wenn die aktuellen Flüchtlingszahlen eine Entspannung vermuten lassen, dürfen wir nicht vergessen: die Lösung liegt in einer gemeinsamen und starken EU-Asylpolitik, durch konsequenten Außengrenzschutz, Aufnahmezentren an den Außengrenzen und Abkommen zur schnellen Rückführung mit Herkunftsstaaten. Wir dürfen die Zuwanderung nicht länger dem Zufall überlassen“, sagt Hattmannsdorfer.

Raml: "Asylquartier war Fehler"

Als "Fehler von Anfang an" bezeichnet der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) das Asylquartier im ehemaligen IBIS. Die Sorgen der Anrainer und Anwohner wären bei der Wahl des Standortes nicht berücksichtigt worden. Raml appelliert an Innenminister Gerhard Karner und die BBU, sich auch von den Plänen rund um das ehemalige ÖBB-Lehrlingsheim zu verabschieden und dort keine 150 Asylwerber unterzubringen. Allerdings wird besagtes Quartier, wie die OÖN mehrfach berichtet haben, bislang nicht genutzt. Da auch dort der Mietvertrag mit Jahresende ausläuft, dürfte sich daran auch nichts mehr ändern.

