Asyl: "Möglicherweise müssen auch Zelte aufgestellt werden"

"Möglicherweise müssen auch Zelte aufgestellt werden", sagte Karner. Konkrete Pläne für Standorte oder eine Zahl, wie viele Zelte aufgestellt werden sollen, führte er nicht an.

Auch der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), Andreas Achrainer, betonte, dass die BBU an der Grenze sei, was Unterbringungsmöglichkeiten betreffe. Falls die Zahl der Ankommenden – derzeit rund 600 Personen pro Tag – weiterhin so hoch bliebe, "werden wir nicht um Zelte herumkommen", sagte Achrainer.

Innenminister Karner rechnet mit weiter hoch bleibenden Flüchtlingszahlen. Zum einen wegen der Lage in der Ukraine. Zum anderen könnte es, glaubt Karner, zu einer "Torschlusspanik der Schleppermafia" kommen, weil Serbien angekündigt hat, seine Visapolitik zu ändern.

Angehoben wird demnächst die Zuverdienstgrenze für Vertriebene aus der Ukraine, die sich in der Grundversorgung befinden – und zwar von derzeit 110 Euro plus maximal 80 Euro pro Familienmitglied auf die Geringfügigkeitsgrenze von 485,85 Euro. Kärnten, das als einziges Bundesland zuletzt Widerstand dagegen geleistet hatte, hat gestern zugestimmt.