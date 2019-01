Assinger und Kiesbauer laden heute zum Freistadt-Quiz in die Messehalle

BEZIRK FREISTADT. Heute um 20 Uhr steigt in Freistadt die Premiere der Quiz-Show "Schlauste Gemeinde"

Armin Assinger und Arabella Kiesbauer in Freistadt Bild: (OÖN/lebe)

Welche Gemeinde weiß am besten über den Bezirk Freistadt Bescheid und kann auch mit Allgemeinwissen und Hausverstand punkten? Diese Frage wird heute Abend beim von den OÖNachrichten präsentierten Quiz "Schlauste Gemeinde" in der Messehalle Freistadt beantwortet. Moderiert wird diese Regional-Show von den beiden Fernseh-Profis Armin Assinger und Arabella Kiesbauer. Sie werden den Rateteams mit kniffligen Fragen auf den Zahn fühlen.

Die Gemeinde Tragwein entsendet eines der zehn teilnehmenden Viererteams. Angeführt von Bürgermeister Josef Naderer werden sich Herbert Handlos, Andreas Ambros und Musikvereinsobmann Stephan Gusenbauer in die Quiz-Arena begeben. Sie setzen dabei auf Allgemeinwissen, Hausverstand und Lebenserfahrung: "Ich glaube nicht, dass man sich auf so ein Quiz gezielt vorbereiten kann. Oft ist es ja so, dass genau das gefragt wird, was man nicht gelernt hat. Dann heißt es eben, spontan zu sein", sagt Josef Naderer. "Wenn man es weiß, ist jede Frage leicht. Wir werden unsere Haut teuer verkaufen", verspricht Unternehmer Herbert Handlos vollen Einsatz.

An ausreichender Unterstützung aus ihrer Heimatgemeinde soll es den Tragweinern heute jedenfalls nicht mangeln. "Das Echo auf diese Show ist deutlich größer, als ich vermutet hätte. Viele Tragweiner haben mich in den vergangenen Tagen darauf angesprochen, werden heute nach Freistadt kommen und uns die Daumen drücken", sagt Naderer. Vor allem die Möglichkeit, Armin Assinger und Arabella Kiesbauer einmal live zu erleben, sei eine Motivation, sich die "Schlauste Gemeinde" anzusehen. Neben den beiden Fernseh-Größen steht auch der Linzer Kabarettist Wolf Gruber als Moderator auf der Bühne.

Manfred Pucher, der das Format entwickelt hat freut sich gemeinsam mit Sohn Jan, der die Show produziert, auf die Premiere: "Wir hoffen natürlich auf eine richtige Derby-Stimmung" Pucher ist seit 25 Jahren in der Showbranche tätig und arbeitete bereits mit Legenden wie Frank Elstner zusammen. 80 "Schlauste Gemeinde"-Shows sind geplant: "Armin und Arabella – sie ist gestern schon in Freistadt eingetroffen – werden heuer noch jeden Bezirk in Oberösterreich besuchen", verspricht Pucher. An die 2000 Besucher erwartet er heute Abend in der Messehalle Freistadt.

Neben den Fragerunden sind auch Musik- und Kabaretteinlagen geplant. Einer der auftretenden Künstler ist "Chrissi" Dietachmair. Regie führt übrigens Siegfried Haucke, der schon mit Peter Alexander und Rudi Carrell gearbeitet hat.

"Schlauste Gemeinde", Dienstag, 22. Jänner, 20 Uhr, Messehalle Freistadt

Welche Gemeinde ist die Schlauste?

In der Messehalle Freistadt werden heute Teams aus Freistadt, Pregarten, Tragwein, Rainbach, St. Oswald, Gutau, Unterweitersdorf, Grünbach, Sandl und Hirschbach an der Quiz-Show teilnehmen.

Karten für die Show sind ab 19 Euro bei allen Raiffeisenbanken sowie bei Ö-Ticket erhältlich.

Ende 2019 wird es ein großes Finale mit allen Bezirkssiegern in Linz geben.

Livestream morgen ab 20 Uhr auf schlaustegemeinde.at

