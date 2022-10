ASFINAG versteigert Räumfahrzeuge und vieles mehr

Einmal im Jahr versteigern die Autobahnmeistereien der ASFINAG aus Fahrzeuge und Gerätschaften, die turnusmäßig ausgemustert oder nicht mehr gebraucht werden. Bei der diesjährigen Herbstaktion kommen bis 12. Oktober insgesamt 165 Exponate unter den Hammer - darunter 62 Fahrzeuge und 103 "durchwegs einsatzbereite" Geräte. So gibt es heuer PKW, LKW, Räumfahrzuge, aber auch Geräte für den Hausgebrauch wie Hochdruckreiniger oder Rasenmäher zu ersteigern. Ein Highlight ist heuer ein sehr gut erhaltender Hubsteiger.

Besichtigung in Wels

Die Auktion findet online statt. Am 11. Oktober von 7 bis 16 Uhr und am 12. Oktober von 7 bis 12 Uhr können die Exponate in der Autobahnmeisterei Wels besichtigt werden. Der Hammer fällt am Mittwoch um 13 Uhr. Die Versteigerung wird vom Dorotheum durchgeführt, weitere Infos gibt es hier.

Erlöse im hohen sechsstelligen Bereich

Wieviel bei einer Herbstauktion für gewöhnlich hereinkommt, wollte man nicht verraten. Im Vorjahr lagen die Erlöse aber im hohen sechsstelligen Bereich.