ASFINAG stellt nicht notwendige Baustellen ein

In den kommenden Tagen werden bei derzeit laufenden Baustellen alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen umgesetzt, um trotz der Einstellung der Arbeiten die höchstmögliche Verkehrssicherheit zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Alle bereits medial angekündigten Baustarts (und damit auch Baustelleneinrichtungen) werden nicht begonnen.

„Wir fahren die derzeit nicht notwendigen Bauarbeiten auf unserem Streckennetz herunter“, so die Geschäftsführer Andreas Fromm und Alexander Walcher. Trotzdem werde die ASFINAG einsatzfähig bleiben, Sofortmaßnahmen wie Reparaturen von Fahrbahnschäden können sofort umgesetzt werden.



Damit stehen auch zwei Großprojekt in Linz still. Die Arbeiten an den Bypässen zur Autobahnbrücke werden ebenso ruhend gestellt wie die Bauarbeiten am Westring.

Die Schritte wurden in enger Abstimmung mit den Partner und Auftragnehmern gesetzt. „Im Rahmen der Möglichkeiten werden verschiedene vorwiegend administrative Tätigkeiten für die Autobahn- und Schnellstraßenprojekte im Homeoffice weitergeführt“, so Fromm und Walcher.

Grundsätzlich würde sich die ASFINAG derzeit ganz auf die Aufrechterhaltung einer jederzeit funktionstüchtigen Autobahn-Infrastruktur für die Menschen und den Wirtschaftsstandort, insbesondere um die Versorgungssicherheit durch den Güterverkehr zu gewährleisten.