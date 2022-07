Seit mittlerweile drei Wochen müssen die Einwohner der Steyrtalgemeinde ihr Trinkwasser in Flaschen beim örtlichen Bauhof abholen. Am Montag nach Fronleichnam hatten Bewohner das Gemeindeamt in Aschach an der Steyr von "plötzlichem Chemiegeschmack" des Leitungswassers informiert, nur Tage später ergab ein Labortest den Wert von 19 Milligramm Ethyl-tertiär-butylether (ETBE) im Wasser des von den beiden Ortsbrunnen gespeisten Leitungsnetzes.