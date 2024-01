Aschach: 36-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Ein 36-Jähriger führte am vergangenen Samstag gemeinsam mit einem 33-jährigen Bekannten, beide aus dem Bezirk Steyr-Land, in einem unwegsamen Waldstück in Aschach an der Steyr Forstarbeiten durch.

Dabei fällte der 36-Jährige mit einer Motorsäge einen Baum. Dieser fiel auf einen bereits schrägliegenden Baum und kippte über diesen. Durch die Kippbewegung wurde der 36-Jährige vom Stammende unter dem Brustbereich erfasst und nach Angaben des 33-Jährigen etwa zwei Meter in die Luft gehoben und anschließend darunter eingeklemmt.

Der 33-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

