Die politische Aufarbeitung der umstrittenen Rodungen in Ohlsdorf wird noch lange dauern. Fest steht, der ehemalige Industrielle Hans Asamer hat mit dem Weiterverkauf des 18 Hektar großen Areals nach dessen Umwidmung Millionen verdient. Die Umwidmung erfolgte, obwohl es ein äußerst kritisches Gutachten eines Forstsachverständigen der Bezirkshauptmannschaft Gmunden gab. Die Gemeinde hielt aber an dem Projekt fest und gab ein Gegengutachten in Auftrag. Bezahlt wurde dieses von Hans Asamer. Er sei