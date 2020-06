Arzt verließ Operation: Einvernehmliche Trennung statt Entlassung

Wie berichtet, war der Oberarzt entlassen worden, nachdem er offenbar während einer heiklen Operation das Spital verlassen und die OP an einen Assistenzarzt übergeben haben soll. Der 77-jährige Patient starb. Das Arbeits- und Sozialgericht Linz sollte nach einer Klage des betroffenen Arztes darüber entscheiden, ob die Entlassung ordnungsgemäß erfolgt war. Der erste Verhandlungstermin war für den heutigen Mittwoch, 17. Juni, angesetzt.

Wie der Spitalsträger, die OÖ Gesundheitsholding, heute in einer Aussendung bekannt gab, wird das arbeitsgerichtliche Verfahren jedoch nicht fortgeführt: Der Oberarzt und das KUK einigten sich am Dienstagabend außergerichtlich. Es wurde demnach eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses mit 11. Mai 2020 vereinbart, "aufgrund der langjährigen, verdienstvollen Tätigkeit des Oberarztes in der Krankenanstalt und der letztendlich gegebenen Einsicht, dass er während der Herzoperation die Krankenanstalt nicht hätte verlassen dürfen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Am 5. Mai war der 77-jährige Patient aus dem Strudengau wegen eines Aortarisses mit dem Rettungshubschrauber in das KUK eingeliefert und operiert worden. Der Oberarzt, der den Eingriff leitete, soll während einer noch kritischen Phase der Operation an einen Assistenzarzt übergeben haben, um in seine Privatordination zu gehen. Nach Schwierigkeiten bei der OP starb der Mann laut einer Obduktion an einem Hinterwandinfarkt, den er während des Eingriffs erlitten hatte. Die Klinikleitung hat den Oberarzt drei Tage nach dem Vorfall offiziell suspendiert und weitere drei Tage später entlassen.