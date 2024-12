Arzt im Klinikum Kirchdorf unter Verdacht: Führte Überdosis zum Tod eines Patienten?

Am Freitag wurden Verdachtsmomente in der Behandlung von Intensivstation-Patienten im Klinikum Kirchdorf an der Krems gemeldet. Ersten Informationen zufolge soll ein Arzt unter Verdacht stehen, einem oder mehreren Patienten eine Überdosis an Medikamenten verabreicht zu haben. Ob versehentlich oder absichtlich, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Patient soll plötzlich in kritischem Zustand auf die Intensivstation verlegt worden sein. Zuvor soll ein anderer Patient unerwartet verstorben sein. Beide Fälle sollen im Zusammenhang mit dem beschuldigten Mediziner stehen. Laut Medienberichten sei dieser bereits von seiner Position enthoben worden.

"Die Betroffenheit ist enorm"

Die Oberösterreichische Gesundheitsholding übermittelte am Freitag eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Steyr. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Das wurde den OÖN noch am Abend auf Anfrage von Konzernsprecherin Jutta Oberweger bestätigt. „Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens, die Betroffenheit ist enorm."

Die Staatsanwaltschaft Steyr wurde mündlich informiert, am Freitag lag jedoch noch kein Akt vor. Das Klinikum Kirchdorf will sich am Montag mit einer offiziellen Stellungnahme an die Öffentlichkeit wenden.

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles