Arzt ging während OP: Land lässt Regeln für Privatordinationen prüfen

Der Oberarzt des Linzer Kepler Klinikums hatte in einer kritischen Phase einer Herz-Operation an einen Assistenzarzt übergeben um seine Privatpraxis aufzusuchen. Der Patient starb nach Komplikationen.

Der 77-Jährige kam vergangenen Dienstag mit einem Aorta-Einriss ins Spital und verstarb noch während der Operation. Die Todesumstände sind aber erst Tage später bekannt geworden. Nach einem Online-Bericht der OÖN am Samstag über den Vorfall hat die Staatsanwaltschaft Linz am Sonntag kurzfristig eine Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben, die zeitnah Montagvormittag auch durchgeführt wurde.

Dabei bestätigte sich das Ergebnis der spitalsinternen Untersuchung vorläufig nicht: "Die Obduktion ergab kein eindeutiges Ergebnis. Zur Klärung der Todesursache werden deshalb noch Gewebeuntersuchungen durchgeführt", sagte Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Der Mediziner wurde, wie berichtet, mittlerweile entlassen.

"Muss strengstens getrennt werden"

Sie habe die Geschäftsführung der Gesundheitsholding beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, so Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Aussendung am Dienstag. Diese solle sich mit der Überarbeitung der geltenden Richtlinien und mit entsprechenden Kontrollelementen beschäftigen.

"Die Tätigkeit im Krankenhaus und der Betrieb einer privaten Ordination müssen strengstens getrennt werden. Jegliche Beeinträchtigungen der Tätigkeit im Krankenhaus sind absolut nicht zu tolerieren und müssen streng geahndet werden", so Haberlander.