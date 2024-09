Arnold Schwarzenegger in Steyr - "BMW wird Mister Universum der E-Motoren"

Der frisch ausgezeichnete Dr. h.c. (ein Ehrendoktorat einer Berliner Hochschule) Schwarzenegger (77) ist am heutigen Mittwoch in Oberösterreich. Er besucht das BMW-Werk Steyr.

Lesen Sie auch: "Dr. Schwarzenegger" besucht heute BMW-Motorenwerk in Steyr [OÖNplus]

"Dr. Schwarzenegger" besucht heute BMW-Motorenwerk in Steyr [OÖNplus] Vor dem Auftritt: Hunderte Menschen wollen dabei sein, wenn "Arnie" spricht

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die "steirische Eiche" engagiert sich seit Jahren gegen den Klimawandel, für erneuerbare Energie und eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. Im Juni diesen Jahres nahm er deshalb an der jährlichen Klimaschutzkonferenz der Climate Initiative in der Wiener Hofburg teil.

Dort diskutierte Klaus von Moltke, BMW-Werksleiter, gemeinsam mit Bundesministerin Leonore Gewessler und Klimafolgen-Forscher Anders Levermann am Podium über die Verantwortung von Unternehmen für den Klimaschutz. Die BMW Group investiere zunehmend in die E-Mobilität und stehe für Kreislaufwirtschaft, so von Moltke.

Eine am Ende der Konferenz ausgesprochene Einladung von Moltkes an Schwarzenegger, beim Motorenwerk in Steyr vorbeizukommen, nahm der gebürtige Steirer an. Am Mittwoch setzte der Wahlamerikaner schließlich sein Versprechen um. "BMW wird Mister Universum der E-Motoren", prophezeit der fünffache Mister Universum Großes für das Unternehmen.

Video: Schwarzenegger sitzt lieber, weil schon 77

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Arnold Schwarzenegger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.