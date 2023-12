Archäologen fanden beim Linzer Schloss Skelette aus dem 13. Jahrhundert

Dass im Bereich des Rudolfstors beim Linzer Schloss archäologische Schätze schlummern, konnte man annehmen. Denn hier wurde von den Babenbergern Mitte des 13. Jahrhunderts die Sankt-Gangolph-Kirche errichtet. Neben der Kirche befand sich auch ein Friedhof.

Auf diesem Areal wurden jetzt zumindest acht Skelette von Erwachsenen und zwei Kindern gefunden, die möglicherweise aus dem 13. Jahrhundert stammen. Die Funde, die dem Vernehmen nach großartig sein sollen, wurden im Zuge der archäologischen Baubegleitung eines Kanalprojektes auf dem Areal gemacht. Hier arbeiten die Linz AG und das Land Oberösterreich sowie das Team der Archäologen praktisch Hand in Hand.

Der Umstand, dass die menschlichen Überreste in Schichten auf relativ engem Raum bei den Kinettengrabungen entdeckt wurden, kam für die Archäologen doch überraschend. Dass man so schnell gleich so viele Skelette finden würde, war nicht zu erwarten gewesen, hieß es. Und die aktuellen Funde lassen darauf schließen, dass es noch deutlich mehr davon geben wird. Die Bauarbeiten an dem Kanal würden deshalb aber nur minimal um ein paar Tage verzögert, war zu hören.

Die ersten Funde würden nun aufbereitet und untersucht, während am Ort des Geschehens intensiv nach weiteren Spuren der Geschichte gegraben wird. Die Pfarrkirche Sankt Gangolph mit dem Schlossfriedhof wurde erstmalig 1276 erwähnt. Wie lange dort, wo heute das Rudolfstor des Linzer Schlosses steht, die Kirche stand, darüber gibt es unterschiedliche Angaben.

1549 soll Kaiser Friedrich I. einen Neubau der Kirche mit Gewölben verfügt haben, nachdem die alte Pfarrkirche unter anderem als finster beschrieben wurde. Der Neubau hielt allerdings nicht lange, denn beim rudolfinischen Ausbau soll die Kirche 1599 abgerissen worden sein.

Andere historische Quellen besagen, dass zumindest ein Teil der Sankt-Gangolph-Kirche bis zum großen Stadtbrand in Linz im Jahr 1800 bestand. Erst dabei sei das Bauwerk endgültig vernichtet und nicht neu errichtet worden. Womit klar ist, dass die Funde von historischer Relevanz sind.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

