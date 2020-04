Arbeitsunfall in Vorchdorfer Lagerhalle

Ein 39-jähriger bulgarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Wels-Land war am heutigen Montag gegen 7:40 Uhr in einer Lagerhalle in Vorchdorf mit Staplerarbeiten beschäftigt.

Dabei fuhr er mit einer sogenannten "Ameise" rückwärts und übersah einen dort kurz zuvor abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Anpralles bohrte sich die Anhängerdeichsel in seinen linken Oberschenkel.

Der Arbeiter wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden eingeliefert.