Arbeitslose sollen Pflichtschullehrer unterstützen

Doch anders als in den Bundesschulen gab es in den Pflichtschulen bisher keine Stützkräfte, die den Pädagogen und Schulleitern organisatorische Aufgaben abnahmen. Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander (VP) startet nach Ostern gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice und der Bildungsdirektion ein spezielles Projekt mit Unterstützungskräften. Eingesetzt werden Menschen mit Ausbildung im Bürobereich bzw. einschlägiger Erfahrung. Auch Langzeitarbeitslose sollen dadurch eine Chance bekommen. Begonnen werde an zwölf Schulstandorten, so Haberlander. "Lehrer können dadurch ihren Fokus wieder auf die pädagogische Arbeit richten, zusätzlich beleben wir den Arbeitsmarkt", so die Bildungslandesrätin.

