Arbeitskräftemangel: "Schlüssel liegt in der Senkung der Teilzeitquote"

1300 Betten in Oberösterreichs Alten- und Pflegeheimen stehen leer – trotz hohen Bedarfs an Pflegeplätzen. Doch es fehlt an Personal. Darüber berichteten die OÖN am vergangenen Samstag – und es gab zahlreiche Reaktionen. So könnten ganze Stockwerke oft nur teilweise oder gar nicht genutzt werden. Und das, obwohl Jahr für Jahr neue Pflegerinnen und Pfleger ausgebildet werden.