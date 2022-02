Arbeitsgemeinschaft erhielt Zuschlag für die Planungen der Linzer Stadtbahn

Dieses Projekt wird das Gesicht der Landeshauptstadt prägen: Durch die Linzer Regional-Stadtbahn wird das oberösterreichische S-Bahn-Netz um zwei zusätzliche Linien erweitert. Das Ziel der Stadtbahn ist eine Reduktion des Autoverkehrs in der Landeshauptstadt. Möglichst viele Pendler sollen durch die Stadtbahn überzeugt werden, vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

"Dieses Projekt ist von generationsübergreifender Bedeutung", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Die Linzer Stadtbahn ist das größte Ausbauprojekt des öffentlichen Verkehrs in Oberösterreich in den vergangenen Jahrzehnten – und gliedert sich in zwei Teile. Zum einen soll die aus Rohrbach kommende Mühlkreisbahn bis über die Neue Donaubrücke zum Linzer Hauptbahnhof durchgebunden werden. Zum anderen soll nördlich der Donau ein Ast abzweigen und bis nach Pregarten verlängert werden. Dadurch entstehen zwei neue Schnellbahnlinien (S6 und S7). Das gesamte Projekt wird rund 540 Millionen Euro kosten.

Acht Millionen Euro davon gehen für die Planungsarbeiten des ersten Teils des Projektes an die ARGE "Team Stadtbahn Linz". Die Arbeitsgemeinschaft aus ILF Consulting Austria GmbH, der Schimetta Consult ZT GmbH und mehreren Subunternehmen hat sich beim Vergabeverfahren durchgesetzt. Die Planungen für das Vorprojekt des ersten Streckenabschnitts vom Linzer Hauptbahnhof bis zum Kepler Klinikum und von dort weiter zum Mühlkreisbahnhof sollen umgehend beginnen. Wenn der derzeitige Zeitplan hält, könnte mit den Bauarbeiten für den ersten Streckenabschnitt im Jahr 2026 begonnen werden, heißt es aus dem Verkehrsressort des Landes.