Arbeiter von Förderband mitgeschleift und schwer verletzt

Wie die Polizei Mittwochfrüh in einer Aussendung mitteilte, wurde der Arbeiter am Dienstagnachmittag bei Reinigungsarbeiten in einer Firma von einem Förderband erfasst und mitgeschleift. Der Mann konnte noch selbstständig per Funk einen Notruf in den Leitstand absetzen und so seine Kollegen informieren. Einer seiner Kollegen fand ihn daraufhin auf einer Förderbandbrücke in 25 Metern Höhe.

Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Kepler Uniklinikum in Linz gebracht.

