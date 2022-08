Arbeiter starb beim Wechseln einer Glühbirne

Gegen 14 Uhr führte ein 40-jähriger Mann in seiner Heimatgemeinde Pischelsdorf Reparaturarbeiten an einer Außenlampe durch. Er stand auf einer Leiter in etwa drei Meter Höhe und versuchte die defekte Glühbirne aus der Fassung zu drehen, um sie gegen eine neue auszutauschen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte er dabei von der Leiter auf den Schotterboden. Ein Arbeitskollege hörte den Aufprall und eilte dem Verletzten zur Hilfe. Der Mann verständigte auch die Rettung und begann sofort, gemeinsam mit der Hausbesitzerin, mit den Reanimationsmaßnahmen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Maßnahmen durch diese übernommen. Der Verunglückte erlag jedoch seinen tödlichen Verletzungen.