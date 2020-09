Das kräftige Signal, das Manuel Feistritzer in das goldene Horn bläst, ist nur die Ouvertüre. Eine Minute später wird es auf der Südseite der Donau deutlich lauter. Um 10.18 Uhr detonieren in Linz 250 Kilo Sprengstoff und reißen ein 1,7 Meter tiefes Loch in den Freinberg. Noch einmal bläst der Sprengmeister in das Horn – und der Vorhang vor den großen Wänden fällt. Es ist ein symbolischer Akt, der gestern offiziell den Tunnelbau für die Linzer Autobahn (A26) eröffnete. Denn gearbeitet