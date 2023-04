Arbeit für alle - oder doch nicht?

Aktuell gibt es 31.245 offene Stellen in Oberösterreich. Diesen stehen 27.854 arbeitslose Menschen gegenüber. Angesichts dieser Zahlen müsste doch jeder, der arbeiten will, auch einen Job finden. Ganz so einfach sei die Sache nicht, sagt Gerhard Straßer, langjähriger Geschäftsführer des AMS Oberösterreich. „Höheres Alter, gesundheitliche Beschwerden, mangelnde Qualifikation und fehlende Deutschkenntnisse sind die Hauptrisikofaktoren für Arbeitslosigkeit“.