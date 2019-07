"appetizer-App" für gesunde Ernährung

"So soll es gelingen, Mitarbeiter spielerisch zu gesunder Ernährung zu animieren", sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander bei der Präsentation dieser "App", die in der Pilotphase vom Unternehmen epunkt am Standort Linz getestet wurde. 30 Mitarbeiter haben sich ein Jahr lang damit beschäftigt. "74 Prozent konnten ihren Gesundheitszustand nachweislich verbessern", sagte Gerda Felbinger von epunkt. Das Projekt wurde in Kooperation von Business Upper Austria und der Ernährungsliebe OG entwickelt. (bar)

