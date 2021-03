Appell an die Rieder: "Noch haben wir es in der Hand"

405 Menschen waren gestern (Stand 12.00 Uhr) im Bezirk Ried mit dem Coronavirus infiziert, nur die Bezirke Perg (448) und Kirchdorf (443) wiesen höhere Fallzahlen auf. Die 7-Tage-Inzidenz für den Bezirk Ried lag laut Dashboard des Landes Oberösterreich zwar bei 254,5 und damit noch deutlich unter der 400er-Marke, bei der es laut Bundesvorgaben zu Ausreisebeschränkungen (Ausreise nur mit negativem Test) kommt.

Jedoch: "Unser Bezirk befindet sich in einer kritischen Phase, auch die Zahl der Erkrankten steigt", warnte gestern Rieds Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Zudem seien noch Labor-Ergebnisse der vergangenen Tage ausständig, die die schon seit Wochen steigende 7-Tage-Inzidenz noch weiter nach oben treiben dürften. Sie appellierte daher an die Bevölkerung, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. "Noch haben wir es in der Hand gegenzusteuern, um harte Maßnahmen zu vermeiden", betonte Weidenholzer. Die Bürgermeister der am stärksten betroffenen Gemeinden im Bezirk erhalten nun zusätzliches Infomaterial, auch sie sollen an ihre Gemeindebürger appellieren, sagte Weidenholzer.

Zur Vorsicht habe das Rieder Bezirkspolizeikommando bereits den Auftrag bekommen, Szenarien, wie die Kontrolle der negativen Testergebnisse für die Ausreise, "zu planen". Bedenklich: Beim Contact Tracing, der Ermittlung der Kontaktpersonen, stelle sich heraus, dass "ein Großteil" der Bürger nicht wisse, dass es weiterhin Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 6.00 Uhr gibt. Außerhalb des privaten Bereiches dürfen nicht mehr als vier Erwachsene aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen, zuzüglich höchstens sechs Kindern. "Das gilt auch beim Spazierengehen im Freien", betonte die Bezirkshauptfrau.

Die Cluster-Analyse zeige, dass die Ansteckungen vor allem im familiären und privaten Bereich passieren und weniger im beruflichen Umfeld. Dementsprechend seien auch "viele Pensionisten" unter den aktuell Infizierten, sagte die Bezirkshauptfrau. Wie in allen anderen Regionen dominiere auch in Ried bereits die ansteckendere "britische" Virusvariante.

