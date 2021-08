Apotheken bieten nun PCR-Tests an: "Auch Geimpfte wollen Gewissheit"

Bei steigenden Fallzahlen sei "ein gut ausgebautes, wohnortnahes PCR-Testangebot eine Maßnahme, um die Infektionszahlen einzudämmen", sagt die für das Gesundheitsressort zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Und fügt hinzu: "Testen ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Entscheidend ist, dass sich so viele Menschen wie möglich dafür entscheiden, sich impfen zu lassen."

Die Apotheker ersuchen um Terminvereinbarung. Wie beim Antigen-Schnelltest wird auch beim PCR-Test die Probe per Rachen- oder Nasenabstrich genommen. Voraussetzung ist eine gültige E-Card bzw. Sozialversicherungsnummer. Das Testergebnis sollte innerhalb von 24 Stunden vorliegen und gilt 48 Stunden – ab dem Zeitpunkt der Probennahme.

"Sehr kurze Vorlaufzeit"

Für die Apotheken sei die "Vorlaufzeit sehr kurz gewesen", sagen Apotheker im OÖN-Gespräch. Erst gegen Ende der Vorwoche seien die Musterverträge mit den Partnerlaboren verfügbar gewesen, sagt der Pharmazeut Oliver Donath von der Apotheke "Auhof" in Linz-Urfahr. "Am Samstag ist dann die Ausrüstung – Röhrchen, Etiketten und der Link für die Software – geliefert worden", sagt der Pharmazeut. Er beginne daher erst morgen, Mittwoch, mit den PCR-Tests.

Ähnlich sieht das sein Kollege Felix Bachmair, der die "Falken Apotheke" in Wels betreibt: "Jede Apotheke musste sich selbst um ein zertifiziertes Partnerlabor kümmern." Von der Apothekerkammer seien aber Vorinformationen und eine Liste mit empfohlenen Labors zur Verfügung gestellt worden. Die Einführung der PCR-Tests sei mit einigem Aufwand verbunden: "Wir müssen ja auch den Datenschutz einhalten", sagt Bachmair.

Jetzt in der Urlaubszeit sei die Nachfrage nach PCR-Tests sehr groß, bestätigen die Pharmazeuten. Es gebe auch viele Geimpfte, die sich weiterhin testen lassen wollen. "Sie wollen eben die Gewissheit, dass sie nicht infiziert sind", sagt Donath. Angesichts der verschiedenen bestehenden Testmöglichkeiten – Wohnzimmer-Schnelltests, Antigen-Tests und Gurgel-PCR-Tests – hätten viele Kunden den Überblick verloren. "Es gibt viele Missverständnisse. Einige glauben, der PCR-Test müsse in 20 Minuten ausgewertet sein. Wieder andere kommen mit ihren Gurgelproben für ‘Alles gurgelt’ und wollen, dass wir diese annehmen." Doch die Gurgelproben können – wie berichtet – nur in Rewe-Filialen abgegeben werden.