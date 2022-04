Anzeige wegen Tierquälerei: 15 tote Gänsevögel in Wald entdeckt

15 tote Vögel hat Jagdpächter Christian B. am vergangenen Wochenende in seinem Jagdrevier in Freinberg (Bezirk Schärding) entdeckt. Da ein Großteil der Tiere offenbar getötet wurde, wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet.

Bei den toten Tieren handelt es sich um Wasservögel wie Schwäne und Enten. Darunter ein Trauer- und ein Höckerschwan, fünf Schwarzhalsschwäne sowie acht Enten verschiedener Rassen. Die toten Tiere waren etwa 15 Meter neben einer Straße auf einen Haufen zusammengelegt worden.

Einige der Vögel sind offensichtlich getötet worden, da der Hals abgeknickt war bzw. eine Schusswunde zu sehen war. Woher die Tiere stammen und wer sie im Wald abgelegt hat ist momentan noch völlig unklar. Stutzig macht die Jägerschaft der tote Trauerschwan. Diese Schwanenart ist eigentlich in Australien und Neuseeland heimisch und nicht in unserer Gegend.

Zwei der Tiere waren beringt, die Ringe wurden von der Polizei sichergestellt. Es wird deshalb auch angenommen, dass es sich um keine wild lebenden Gänsevögel gehandelt hat. Die Vögel dürften schon einige Tage im Wald gelegen sein. Momentan werden die Tiere tierärztlich untersucht.

Seit dem Vorfall in Freinberg gibt es viele Gerüchte, ob es sich um einen Tierhasser handelt. Am vergangenen Samstag riefen Passanten in Passau die Polizei und meldeten zwei verletzte Stockenten. Als die Streife eintraf, waren die Tiere bereits tot. Die Beamten konnten an den Tieren keinerlei Verletzungen feststellen, die zwei Enten wurden sichergestellt. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall in Freinberg besteht, ist allerdings nur eine vage Vermutung und wird noch geprüft. Die Polizei Passau bittet um Hinweise unter Tel. 0049 851/9511-0.