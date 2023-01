Antrag auf Haftunfähigkeit: Höckner bleibt vorerst auf freiem Fuß

"Das ist ein normaler Vorgang, Höckner beziehungsweise sein Anwalt haben einen Antrag auf Haftunfähigkeit und Aufschub aus gesundheitlichen Gründen gestellt", sagt Gerlinde Hellebrand, Richterin und Sprecherin des Landesgerichts Wels. Auf die gesundheitlichen Gründe dürfe sie wegen des Schutzes des höchstpersönlichen Lebensbereiches allerdings nicht näher eingehen. Der Ex-Bürgermeister von Scharten und ehemalige Landtagsabgeordnete Jürgen Höckner ist am 21. November 2022 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sein neuer Anwalt, der Linzer Strafverteidiger Andreas Mauhart, hat den Antrag auf Haftunfähigkeit gestellt. Nun liegt der Ball beim zuständigen Richter. "Mit einer Entscheidung über den Haftaufschub ist Anfang Februar zu rechnen", sagt Richtersprecherin Hellebrand. Bis dahin bleibt Höckner auf "freiem Fuß". Das heißt, dass Höckner voraussichtlich frühestens im März seine Haftstrafe antritt und hinter Gitter muss. Wird dem Antrag stattgegeben, könnte sich das noch weiter nach hinten verschieben. Bei Vollzugsuntauglichkeit aufgrund von Krankheit, Verletzung oder Invalidität kann der Vollzug der Strafe aufgeschoben werden, solange die Krankheit andauert - längstens jedoch bis zu einem Jahr.

Reaktionen in der Heimatgemeinde

In seiner Heimatgemeinde Scharten wusste Bürgermeister Christian Steiner (VP) von den neuesten Entwicklungen noch nichts, für die Gemeinde sei der Fall Höckner mit dem vom Oberlandesgericht bestätigten Urteil aber aus seiner Sicht abgeschlossen. "Ich denke, dass ich für alle sprechen kann, wenn ich sage, dass wir froh sind, wenn da endlich Ruhe einkehrt." Die Haftverschiebung von Höckner nehme er "zur Kenntnis" - mehr nicht. Es gebe andere wichtige Themen im Ort, etwa den Neujahrsempfang am 15. Jänner. "In den Köpfen hat die Causa Höckner bei uns einen Abschluss gefunden", sagt Steiner. Darüber sei er auch froh, denn manche Medien hätten von einer Spaltung in der Gemeinde geschrieben, die es so aber nie gegeben hätte.

Ex-Politiker Jürgen Höckner wurde, wie mehrfach berichtet, am 21. November vom Oberlandesgericht Linz wegen Vergewaltigung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Höckner habe als Bürgermeister eine Mitarbeiterin sexuell belästigt und vergewaltigt, Höckner selbst beteuerte stets seine Unschuld.

