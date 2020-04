Als eines der ersten Labors in Oberösterreich hat das Institut für Pathologie, Mikrobiologie und Molekulare Diagnostik am Rieder Krankenhaus "Antikörpertests" bekommen und bereits ausgetestet. Mit diesen Tests will man herausfinden, wer bereits eine Covid-19-Infektion durchgemacht hat – und ob diese Personen daraus eine Immunität entwickeln. Die Erkenntnisse helfen auch, die Wirksamkeit von möglichen Impfstoffen nachzuweisen.