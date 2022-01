Antigen-Tests: Nicht überall startet Ausgabe am Montag

Nicht in allen Gemeinden werden die Tests aber schon ab Anfang der Woche ausgegeben. So informiert etwa die Stadt Traun auf ihrer Homepage, dass aufgrund der Kurzfristigkeit der Maßnahme eine Ausgabe frühestens Mitte der Woche möglich sein wird.

"Solange der Vorrat reicht"

Linz startet mit der Ausgabe am Montag um 8 Uhr – und zwar im Alten Rathaus (Durchgang zwischen Touristinformation und Eingang). Mit Stand gestern sind aber vorerst nur 19.000 Testsets (à fünf Stück) eingetroffen, gesamt 80.000 sind angekündigt, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Die Abgabe soll "unbürokratisch" an Linzer wie Nicht-Linzer erfolgen, solange der Vorrat reicht. Auch in Wels (Amtsgebäude Greif) und Steyr (Amtsgebäude Reithoffer) gibt es ab Montag nur je eine Ausgabestation.