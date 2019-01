Ansturm gegen Hundeverbot bei Wirt Kammer: "Rechtlich ist das völlig okay"

Seit Jahresbeginn müssen Hunde im Freistädter Braugasthaus draußen bleiben. Gäste haben keine Handhabe dagegen, denn jeder Wirt kann sich aussuchen, wen er bewirtet.

Bei einer Pressekonferenz erklärten Brauwirt Helmut Satzinger und Brauerei-Geschäftsführer Ewald Pöschko ihre Motivation für das Hundeverbot in der Gaststube: "Hygiene- und Sicherheitsbedenken haben dazu geführt." Bild: Picasa

"Nach vielen Beschwerden von Gästen haben wir beschlossen, mit Jahresbeginn ein Hundeverbot für unsere Gaststube auszusprechen", sagt Helmut Satzinger, Wirt des Freistädter Brauhauses. Dass dies manche Hundebesitzer ärgern würde, damit habe er gerechnet, dass das Verbot jedoch einen massiven Shitstorm in sozialen Medien verursachen würde, der ihn über mehrere Wochen hinweg beschäftigen würde, das hat den Wirt überrascht. "Diese Reaktionen, die zum Teil unter der Gürtellinie sind, nerven natürlich, aber an unserer Entscheidung werden sie sicher nichts ändern", so Satzinger. Das Brauhaus bleibe hundefrei, daran sei nicht zu rütteln.

Schließlich sei das Verbot nicht grundlos eingeführt worden. Es habe in der Vergangenheit sehr oft Probleme mit Hunden und Hundebesitzern gegeben. "Angefangen von Raufereien unter den Tieren samt Wortgefechten ihrer Besitzer bis hin zu Streitereien unter Gästen, weil ein Kind einen Hund ohne vorheriges Fragen gestreichelt hat", zählt der Freistädter Wirt einige Vorfälle auf. Derartige Probleme will Satzinger in Zukunft mit dem Verbot vermeiden.

Zudem habe er Bedenken wegen der Hygiene. "In den Supermarkt dürfen ja auch keine Hunde mitgenommen werden", argumentiert Satzinger.

Was sagen Experten?

Der Vergleich mit dem Lebensmitteleinzelhandel hinkt laut Heinz Waltenberger, stv. Leiter der Lebensmittelaufsichtsbehörde des Landes Oberösterreich: "Solange der Hund nicht vom Tisch isst und auf dem Boden abgelegt wird, ist gegen einen Hund in der Gaststube nichts einzuwenden." Es gebe keine lebensmittelrechtliche Vorschrift, die dies verbieten würde. Anders verhalte es sich im Bereich der Küche. "Hier sind Hunde aus hygienetechnischen Gründen natürlich verboten", so Waltenberger.

Für übertrieben hält Stefan Praher, Spartengeschäftsführer für Tourismus und Freizeitwirtschaft bei der Wirtschaftskammer OÖ., die Aufregung rund um das Thema Hunde in der Gaststube: "In den allermeisten Fällen machen sich die Wirte im Einvernehmen mit ihren Gästen aus, ob sie Hunde erlauben oder nicht."

Der Wirt hat laut Praher drei Möglichkeiten: Entweder er platziert Hunde im Randbereich der Gaststube oder er erlaubt oder verbietet die Mitnahme von Tieren generell. "Das ist eine individuelle Entscheidung des Wirts, es gibt schließlich keine rechtliche Verpflichtung, jemanden zu bewirten", sagt der Experte.

Entspannt geht der Haubenkoch und Hundebesitzer Rainer Stranzinger vom Gasthaus Tanglberg in Vorchdorf mit dem heiß diskutierten Thema um: "Bei mir sind Hunde erlaubt. Ich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht." Es sei aber auch ihm schon passiert, dass er mit seinem Dalmatiner in ein Speiselokal nicht eingelassen wurde. "Das habe ich akzeptiert", so der Haubenkoch.

