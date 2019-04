Ansturm auf den neuen "Beißl" in Scharten

SCHARTEN. Urige Einkehr bei der Kirschblütenwanderung.

Monika Mülleder und Hermann Prokesch führen die Jausenstation weiter. Bild: Alexander Schwarzl

Der Zauber der Marillenblüte und das traumhafte Wetter lockten am Wochenende viele Ausflügler nach Scharten zu einer Landpartie. "Der Ansturm war riesig, mit der Obstbaumblüte startet für uns die Hauptsaison", sagt Monika Mülleder, die gemeinsam mit ihrem Bekannten Hermann Prokesch die beliebte Jausenstation Beißl in Herrnholz weiterführt. Das Ausflugslokal, das viele Jahre lang von der Familie Beißl betrieben und nach einem tragischen Todesfall geschlossen wurde, läuft unter demselben Namen weiter.

Mülleder und Prokesch haben die Jausenstation im November wiedereröffnet, kräftig investiert und auf Ganzjahresbetrieb umgestellt. Der Gewölberaum und die Almstube strahlen mit vielen Holzelementen behagliche Gemütlichkeit aus. Im windgeschützten Innenhof befindet sich nun der neue Gastgarten, der Platz für bis zu 60 Gäste bietet.

Das Urige und Gemütliche gefalle den Gästen, betont die Buchkirchnerin Mülleder. Auch viele Stammgäste von früher aus Linz und dem Raum Wels kommen weiterhin und feiern hier ihre Geburtstage und Familienfeste.

Wochentags werden die Besucher mit selbstgemachter Jause, Most und Mehlspeisen verwöhnt (Sperrtag ist Mittwoch), am Samstag und Sonntag gibt es auch warme, regionale Gerichte, besonders beliebt ist das "Bratl in der Rein".

Beim Beißl findet übrigens auch die traditionelle Schartner Mostkost mit tausenden Besuchern unter blühenden Birnbäumen am 27. und 28. April sowie 1. Mai statt.

Einen großen Besucherandrang wird es auch bei der Kirschblütenwanderung am Sonntag, 14. April, geben, bei der sich die Wanderer mit Blunzngröstl, Schnitzeln, Jausenbroten und verschiedenen Mehlspeisen stärken können.

Wandern zur Kirschblüte

Wandern, erleben und genießen ist das Motto der Kirschblütenwanderung am Sonntag, 14. April, in Scharten, die die OÖNachrichten präsentieren. Wir stellen in dieser und den kommenden Ausgaben die Höfe und Jausenstationen vor, die die Wanderer mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. Außerdem gibt es Informationen zu den Naturerlebnisstationen und den Naturpark Obst-Hügel-Land.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema