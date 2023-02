Anstrengendes Wochenende für zahlreiche Feuerwehren im Land

Die Brandursache in dem Mehrparteienhaus in St. Martin steht derzeit noch nicht fest.

Bei zwei größeren Bränden waren am Wochenende zahlreiche Feuerwehren gefordert. Am Freitagnachmittag brach in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf) ein Brand aus. Das Feuer griff von einem älteren Gebäude auch auf ein Stallgebäude über. Beide Objekte wurden durch das Feuer schwer beschädigt. Bei den Löscharbeiten waren insgesamt neun Feuerwehren mit 180 Feuerwehrleuten im Einsatz. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Bereits am Samstagvormittag fand an den beschädigten Gebäuden durch Beamte des Landeskriminalamtes OÖ zusammen mit einem Brandsachverständigen der BVS OÖ die Brandursachenermittlung statt. Dabei wurde festgestellt, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Plastikkübel, der zu nah am Küchenofen abgestellt war, verursacht worden war. Nachdem der Ofen in Abwesenheit des Eigentümers beheizt war und der Brandausbruch erst nach dessen Rückkehr bemerkt wurde, war ein Löschversuch nicht mehr möglich. Am Objekt entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Bisher noch unbekannt ist die Ursache jenes Feuers, das in der Nacht auf Samstag am Balkon beziehungsweise auf der Terrasse eines Mehrparteienhauses in Sankt Martin im Innkreis ausgebrochen ist.Ein Bewohner des Gebäudes wurde wegen eines explosionsartigen Knalls aus dem Schlaf geweckt – offenbar durch ein zersprungenes Fenster.

Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Wohnung bereits eine starke Rauchentwicklung. Der Mann weckte die restlichen Hausbewohner, woraufhin alle unverletzt durch das rauchfreie Stiegenhaus das Gebäude verlassen konnten. Der Brand breitete sich zwischenzeitlich auf den Dachstuhl aus. Durch den Einsatz von sechs Feuerwehren mit etwa 70 Mann konnte der Brand aber unter Kontrolle gebracht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper