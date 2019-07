Anstieg von 70 Prozent bei Wald- und Flurbränden

Die Zahl klingt alarmierend: Insgesamt 454 Wald- und Flurbrände verzeichneten Oberösterreichs Feuerwehren allein im Juli dieses Jahres. Das bedeutet einen Anstieg von 70 Prozent im Vergleich zum Juli 2018: Damals waren es "nur" 268 derartige Brände.

Aufgrund dieser Entwicklung appellierte der zuständige Landesrat Wolfgang Klinger (FP) am Mittwoch gemeinsam mit Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer, dessen Stellvertreter Michael Hutterer und Landes-Feuerwehrinspektor Karl Kraml an die Bevölkerung, offenes Feuer in der Natur besonders vorsichtig zu handhaben. Der Grund: Durch die Hitze und Trockenheit im Juli sei das Risiko für derartige Brände derzeit besonders hoch.

Video: Alleine die Zahl der Waldbrände hat sich in Oberösterreich mehr als verdoppelt.

Blitzschlag und Zigaretten

Die Auslöser für die einzelnen Vorfälle sind vielfältig. "Das kann Blitzschlag bei Unwettern sein, Funkenflug von landwirtschaftlichen Geräten, aber leider oft auch Unachtsamkeit, wie weggeworfene Zigaretten", erklärte Mayer.

Für Oberösterreichs Feuerwehren, die seit Jahresbeginn allein bei 6250 Brandeinsätzen rund 100.200 Personalstunden leisteten, seien derartige Brände eine extreme körperliche Belastung: "Waldbrände breiten sich oft in unwegsamem Gelände aus, mitunter müssen die Einsatzkräfte angeseilt löschen", sagte Mayer. Bei Feldbränden seien sie nicht selten stundenlang bei Temperaturen jenseits der 30 Grad in Schutzmontur im Einsatz.

Um unnötige Einsätze zu vermeiden, rief Klinger eindringlich dazu auf, die Waldbrand-Schutzverordnung zu beachten, also etwa im Wald nicht zu zu rauchen, beim Grillen besonders achtzugeben, derzeit keine Feuerwerke abzuschießen oder Fahrzeuge nicht auf trockenen Wiesen abzustellen, denn ein heißer Auspuff könne reichen, um ausgedörrtes Gras zu entzünden.

"Zählt man alles zusammen, von der ordnungsgemäßen Wartung von Maschinen bis zur Entsorgung von Zigaretten", sagte Klinger, "wären wahrscheinlich 90 Prozent der Wald- und Flurbrände vermeidbar."

Artikel von Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute l.walchshofer@nachrichten.at