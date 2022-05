Ansfeldner Lebensretter: "Alles kommt im Leben zurück"

"Ich hab nur noch gesagt: So, jetzt gibt’s einen Frontalunfall", sagt Dini. Den Frontalunfall konnte ein 59-jähriger deutscher Staatsbürger mit einem Ausweichmanöver zwar noch verhindern, der Pkw einer 45-Jährigen streifte dessen Kleinbus aber dennoch. "Das Auto ist danach abgehoben, gegen eine Leitplanke geprallt, hat sich überschlagen und ist in den Bach gestürzt", sagt Dini.

"Kopf über Wasser gehalten"

Dini zögerte keine Sekunde und leitete sofort eine Vollbremsung ein. "Ich hab’ in meiner Aufregung sogar auf die Kupplung vergessen und mein Auto absterben lassen", sagt er.

Der 33-Jährige lief zur Unfallstelle und sprang in den Bach. Doch das Auto der 45-jährigen Lenkerin aus Helpfau-Uttendorf ließ sich nicht öffnen. "Ich hab’ gezogen, gerüttelt und dagegengeschlagen, bis ich endlich meine Finger in die Tür klemmen konnte", sagt der Ersthelfer.

Mario Dini, der Ansfeldner rettete gestern im Innviertel einer 45-Jährigen das Leben

Was Dini sah, ließ ihn noch einmal den Ernst der Lage erkennen: Der Kopf der Frau befand sich zur Gänze unter Wasser. "Ich bin dann irgendwie in das Auto hineingekrochen, um den Gurt zu lockern und den Kopf der Frau über Wasser zu halten", sagt Dini. Sein Arbeitskollege hatte in der Zwischenzeit einen Hammer aus dem Auto geholt, um die Befreiungsaktion zu beschleunigen. Es gelang Dini schließlich, die schwer verletzte Frau aus dem demolierten Auto zu befreien. "Wir haben ihr dann einen Druckverband angelegt und mussten nicht lange auf Unterstützung warten. Die Feuerwehr war innerhalb von fünf Minuten vor Ort", sagt Dini. Die 45-Jährige, die bei dem Unfall, der sich im Ortschaftsbereich Höfen ereignet hatte, schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde in das Krankenhaus Braunau gebracht.

Mario Dini wurde gestern dank seiner schnellen Reaktion zum Lebensretter. "Mein Adrenalinspiegel war so hoch, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe. Ich hab’ einfach nur noch gemacht", sagt er. Er ist sicher: "Alles kommt im Leben zurück. Ich bin froh, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war."