Ansfelden: Viele Bewohner dürfen heute zurück in ihre Häuser

Am Freitag wird Straßenzug um Straßenzug der evakuierten Siedlung freigegeben.

Wie berichtet, war es Dienstagnacht nach einer Tiefenbohrung zu einer Gasexplosion in Ansfelden gekommen. Auch am Donnerstag war die Gasbelastung noch zu hoch, niemand wusste, wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren können. Nun ist es soweit: "Wir haben uns entschieden, einen Teil der Siedlung freizugeben", sagt Bürgermeister Christian Partoll im OÖN-Gespräch. Straße um Straße wird geöffnet, jeder Bewohner werde aktiv telefonisch informiert.