Anschlag auf Synagoge geplant? 17-Jähriger in Steyr vor Gericht

Der 17-Jährige mit türkischen Wurzeln muss sich vor dem Landesgericht in Steyr verantworten.

Der 17-jährige aus Oberösterreich wurde wegen des Verbrechens einer terroristischen Vereinigung, Bildung einer kriminellen Organisation sowie Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat angeklagt, hieß es beim Landesgericht. Er befindet sich nach wie vor in U-Haft. Zudem wird dem Teenager auch der Besitz von kinderpornografischem Bildern vorgeworfen, bestätige das Gericht in Steyr am Dienstag einen Online-Bericht vom "Volksblatt". Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Am 7. Dezember war der damals 16-Jährige festgenommen worden. Es wurden auch mehrere elektronische Datenträger sichergestellt, darunter eindeutiges Bild- und Videomaterial mit Hinrichtungen sowie mehreren Anleitungen zur Herstellung von Bomben, Waffen und Munition. Der Verdächtige habe sich mit verschiedenen Tatortmöglichkeiten und Umsetzungsvarianten befasst, hatten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, wenige Tage nach der Verhaftung in einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben.

"Chatnachrichten nicht ernst gemeint"

Der Schüler mit Migrationshintergrund lebt in der Nähe von Steyr bei seinen Eltern und dürfte bisher nicht aufgefallen sein. In seinen bisherigen Einvernahmen habe er die Verantwortung immer heruntergespielt und gemeint, die Chat-Nachrichten nicht ernst gemeint und auch nicht die Absicht gehabt zu haben, sich dem "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen.

