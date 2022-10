Der 77-Jährige aus Thalheim bei Wels stürzte gegen 15 Uhr beim Abstieg vom Schieferstein etwa 150 Meter ab und blieb schwerverletzt in der Südwand des Schiefersteines an einem Baum hängen. Die Bewohner eines nahegelegenen Bauernhofes hörten glücklicherweise seine Hilferufe und verständigten gegen 17.15 Uhr die Einsatzkräfte. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt.