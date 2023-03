Anrainer dürfen Asylquartier in der Lunzerstraße besichtigen

Der Samariterbund OÖ informiert über das geplante Flüchtlingsquartier, das er im Auftrag des Landes errichtet. Wie berichtet, sollen in dem zweigeschoßigen Holzriegelhaus 48 Personen untergebracht werden. Die Standortwahl hat zu einem politischen Streit zwischen Stadt Linz und Land OÖ über eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge geführt. Am 4. März dann der Tiefpunkt: Unbekannte zündeten Bauteile an, die Polizei ermittelt.