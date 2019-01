Anrainer beobachteten Einbrecher

FELDKIRCHEN/DONAU. Mit einem Stein schlug ein 20-jähriger Mann das Fenster eines Geschäfts in Feldkirchen an der Donau Sonntagnacht ein und stieg ein. Gleich mehrere Anrainer wurden Zeugen des Einbruchs und verständigten die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen war in der Nacht auf Sonntag in Feldkirchen im Einsatz. Bild: vowe

Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr früh in Feldkirchen an der Donau. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Diebsbeute auf einem zuvor ebenfalls gestohlenen Fahrrad in Richtung Ortszentrum von Feldkirchen. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Einbrecher.

Die Zeugen lieferten eine genaue Personenbeschreibung. Dadurch konnte die Polizei einen etwa 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung anhalten und festnehmen. Die Beamten stellten bei ihm Einbruchswerkzeug und gestohlene Gegenstände aus dem Geschäft sicher.

Bei der Einvernahme zeigte sich der 20-jährige Arbeitslose geständig. Außerdem gab der Mann zwei weitere Einbrüche in ein Altstoffsammelzentrum und mehrere Fahrraddiebstähle sowie Suchtgiftdelikte zu.

Der 20-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

