Anonyme Geburten und Babyklappen als Alternativen zur Kindesweglegung

Für die meisten Frauen ist eine Geburt ein freudiges Ereignis. Für werdende Mütter, die sich in finanziellen, sozialen oder psychischen Notsituationen befinden, ist die Belastung aber manchmal zu groß. Sie sehen sich gezwungen, die Obsorge ihres Kindes jemand anderem anzuvertrauen.

"Sein Kind nicht zu behalten, ist niemals eine leichte Entscheidung. Wenn es aber keine andere Möglichkeit für die werdenden Mütter gibt, appelliere ich an all jene, von der anonymen Geburt Gebrauch zu machen", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Jede werdende Mutter hat in Oberösterreich die Möglichkeit, ihr Kind im Krankenhaus anonym auf die Welt zu bringen. "Von den Frauen werden in diesen Fällen keinerlei Daten aufgenommen", garantiert Haberlander. Medizinische und pflegerische Begleitung reduzieren das Gesundheitsrisiko für Mutter und Baby auf ein Minimum.

Sollte es außerhalb des Krankenhauses zu einer Geburt kommen und sich die Mutter gegen das Kind entscheiden, gibt es in Oberösterreich vier Babyklappen, in denen Neugeborene anonym abgelegt werden können. Das Kepler-Uniklinikum, das Klinikum Wels-Grieskirchen, das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried bieten derartige Einrichtungen an. Bei einem Babynest betritt man einen beheizten Raum, in welchem die Mutter noch einige Minuten Zeit bekommt, sich von ihrem Kind zu verabschieden. Nach der verstrichenen Zeit wird ein Alarm ausgelöst, damit Ärzte und Pflegemitarbeiter das Baby versorgen können.

Genauso wie bei der anonymen Geburt geht die Obsorge für das Kind an die Kinder- und Jugendhilfe über. Nach einer 14-tägigen Wartefrist, in der es sich die Mutter nochmals überlegen kann, wird ein Adoptionsverfahren eingeleitet.

