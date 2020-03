Annemarie Brunner ist tot: Wir sind alle sehr erschüttert

„Es ist eine furchtbare Tragödie, wir sind alle erschüttert“, sagte der Innviertler VP-Landtagsabgeordnete Alfred Frauscher am Samstagnachmittag auf OÖN-Anfrage. Er habe am Vormittag vom Tod von Annemarie Brunner erfahren. Die beliebte ehemalige und langjährige Landesbäuerin und Landtagsabgeordnete aus Ried in der Riedmark lag nach einer Gehirnblutung seit Längerem im Krankenhaus.

„Annemarie ist zehn Jahre lang im Landtag neben mir gesessen. Sie war eine unglaublich tüchtige und intelligente Frau. Sie hat außerdem das Amt der der Landesbäuerin sehr modernisiert und die dynamische Entwicklung der Landwirtschaft verkörpert“, sagt Frauscher und fügt hinzu: „ Trotz ihres Erfolges war sie immer sehr bescheiden.“

Besonders tragisch: Am 9. März 2020 starb Markus Brunner, der Sohn von Annemarie Brunner, beim Holzverladen, die OÖN haben berichtet. Der 44-Jährige hinterlässt seine Lebensgefährtin und drei kleine Kinder. Der Ehemann von Annemarie Brunner starb vor einigen Jahren.

„Das Schicksal dieser Familie ist für mich einfach unvorstellbar“, sagt Frauscher im OÖN-Telefonat.