Anna Kafka: Forschergeist wurde früh geweckt

Auf ein komplexes inhaltliches Terrain begab sich Anna Kafka für ihre vorwissenschaftliche Arbeit (VwA) zur Reifeprüfung am BORG Perg: Sie befasst sich darin mit der Resistenz von Bakterien gegenüber in der Medizin eingesetzten Antibiotika. Dabei stellte sie nicht nur Ursachen und Folgen gegenüber, sondern skizzierte auch mögliche Lösungsansätze im Wirken gegen derartige Behandlungsresistenzen, die in der Medizin immer mehr zum Thema werden.

Mit ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit hat Kafka nicht nur ihre Betreuerin am BORG Perg, Doris Wiesinger-Gratzer, überzeugt, sondern auch die Fachjury der OÖ Gebietskrankenkasse und der Pädagogischen Hochschule Linz: Kafkas Arbeit wurde nämlich zur besten gesundheitsrelevanten Arbeit des Jahres gekürt. „Es war sicher nicht die einfachste Wahl, eine Arbeit über Antibiotika-Resistenz zu schreiben. Aber der viele Aufwand hat sich absolut gelohnt“, sagt die Schülerin über ihre Arbeit und die damit erreichte Auszeichnung.

Die Recherche für ihr Projekt gestaltete sich einigermaßen schwierig, schildert die BORG-Maturantin: „Aktualität war mir wichtig. Deshalb musste ich mir einige Bücher, die noch nicht in Bibliotheken gelistet sind, selbst kaufen.“ Zudem fuhr sie für ein Experteninterview an das Institut für Organische Chemie der Universität Innsbruck. „Da konnte ich mir einen guten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung verschaffen.“

Das Interesse an organischer Chemie begleitet die Maturantin aus St. Pantaleon (NÖ) schon seit einigen Jahren. Deshalb habe sie sich auch für das BORG Perg als Schule entschieden, erzählt sie im OÖN-Gespräch: „Diese Schule ist im Bereich Humanbiologie sehr gut aufgestellt. Der Preis gebührt nicht nur mir allein, sondern auch dem Professorenteam hier in Perg.“

Übermorgen, Mittwoch, wird Anna Kafka zur mündlichen Matura antreten. Wohin ihr Bildungsweg danach führt, steht für die 18-Jährige bereits fest: Sie wird im Herbst ein Studium in technischer Chemie beginnen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at