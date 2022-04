Anmeldung zur Kinderuni gestartet

Endlich ist es da: das Programm der Kinderuni 2022. Und es ist besonders reichlich ausgefallen: Mehr als 450 Veranstaltungen wird es vom 11. Juli bis zum 1. September an den Standorten in Linz, Wels, Steyr, Hagenberg und im Almtal sowie im Ennstal geben. Abgehalten und gestaltet werden sie von 500 Wissenschaftern, Technikern und Experten.

Inhaltlich reicht das Spektrum von der Archäologie über die Robotik bis hin zu Kunst und Ethik. "Wir wagen zu garantieren, dass für jedes Kind etwas Spannendes dabei ist", sagt Andreas Kupfer, Rektor der Kinderuni.

Das Angebot wird stark erweitert: Auch am FH-Campus Hagenberg gibt es heuer einen vierten Unitag. Im Almtal, wo die Nachfrage besonders groß ist, gibt es in Zusammenarbeit mit der Internationalen Akademie Traunkirchen einen ganzen Tag am Traunsee. Mit den Angeboten im ländlichen Raum sollen auch dort Kinder den Zugang zu den sommerlichen Bildungsangeboten erhalten.

Selbstverständlich bieten auch die OÖN wieder einen Kurstag an, an dem interessierte junge Menschen Redaktionsluft schnuppern und eine Zeitungsseite mitgestalten können, die am Tag darauf auch wirklich erscheint.

Unterstützt wird die Kinderuni auch von der Bildungsdirektion. "An der Kinderuni können Kinder sich erste Einblicke in die verschiedensten Bereiche von Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft verschaffen", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Auch alle privaten und öffentlichen Hochschulen in Oberösterreich unterstützen das Projekt. "Wenn es gilt, in Kindern die Neugier an den verschiedensten Themen zu wecken, sind wir gerne mit dabei. Das ist Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Gerald Reisinger, Präsident der FH Oberösterreich.

Neben öffentlichen Einrichtungen wie der Landes-Kultur unterstützen auch zahlreiche Unternehmen die Aktion, allen voran die Voest, die seit vielen Jahren Generalsponsor ist. "Wissen, Neugierde und die Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, ist die Basis für neue Ideen, Innovationen und für die Arbeitsplätze der Zukunft", sagt Pauline Seidermann, Vorstandsmitglied bei der Voest.

Das Programm sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie online unter kinderuni-ooe.at