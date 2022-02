Anmeldefrist für Medizinstudium startet am 1. März

Die Frist läuft bis 31. März, die Aufnahmeprüfung für die insgesamt 1.850 Studienplätze findet an allen Standorten am 8. Juli statt.

Für die verbindliche Anmeldung muss ein Kostenbeitrag von 110 Euro einbezahlt werden. Sowohl für die Anmeldung als auch für die Teilnahme am Aufnahmetest ist noch kein Nachweis der Matura nötig. Dieser muss erst im Rahmen der Zulassung nach der Ergebnisbekanntgabe vorgelegt werden.

Heuer stehen 110 Studienplätze mehr als im Vorjahr zur Verfügung - 70 zusätzliche entstehen in Linz, 20 in Wien und je zehn in Graz und Innsbruck. Insgesamt werden an der Medizinischen Universität Wien 760 Plätze angeboten, an der Medizinischen Universität Innsbruck 410, an der Medizinischen Universität Graz 370 und in Linz 310.

Im Vorjahr meldeten sich 17.800 Personen an, von denen dann rund 13.000 auch zum Test erschienen.