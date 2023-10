Anlassgesetzgebung: Eine Warnung vor einer "Justiz der Straße"

Nach den Festreden wurde in den Redoutensälen auf dem Podium über die "Zukunft der Kriminalpolitik" diskutiert. Die in Linz geborene Wiener Strafrechtsprofessorin Susanne Reindl-Krauskopf stellte die Frage in den Raum, ob nicht die Zeit für Diskussionen über strafrechtliche Reformen kürzer geworden sei und ob sich die Politik womöglich zu sehr von Einzelfällen zu Anlassgesetzgebung verleiten lasse.